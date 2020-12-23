عباس أبوالحسن يستعيد ذكرياته مع رياضة كمال الأجسام بصورة نادرة.. شاهد

استعاد الفنان عباس أبوالحسن ذكرياته مع رياضة كمال الأجسام، وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر عباس أبو الحسن صورة له وعلق عليها: "بطولة القاهرة الدرجةً الأولي في نادي هيليوبوليس93 - أول لاعب كمال أجسام يمثل نادي الجزيرة وأول من فاز بالبطولة باسم النادي وبعدها بأسبوع بطولة الجمهورية في مرسي مطروح".
وينتظر عباس أبو الحسن عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.
فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين.
الفيلم بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف.
وكان عباس أبو الحسن برع ونال إعجاب الجميع في فيلم مافيا مع النجم احمد السقا، ولم يحظَ بشهرة واسعة مثل باقي جيله.
وشارك عباس أبو الحسن مؤخرا في بطولة فيلم "الكنز 2" مع محمد رمضان وهند صبري وروبي وأمينة خليل ومحمد سعد واحمد رزق من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.
وأثيرت حالة كبيرة من الجدل، في الفترة الأخيرة؛ بعد الكشف عن طبيب أسنان يتحرش بالرجال في الإسكندرية، بل وقيامه بالتحرش بـ المشاهير ونجوم الفن، باعتباره طبيبًا كبيرًا ويحظى بشهرة واسعة ويتجه له معظم نجوم الوسط الفني.
البداية جاءت من الفنان عباس أبو الحسن، الذي فضح هذا الطبيب في منشور له على فيسبوك، كتب فيه: «هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي عليه ان يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوى عندما يكون الأمر متعلقا بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسي ، وطالما بنتكلم على التحرش ، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور .. بس شهرته تتلخص على مدى تاريخه كله - اكتر من ٣٥ سنةً - بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة بمنتهي السفالة والقذارة».