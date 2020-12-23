الأرصاد: سحب تغطي أنحاء الجمهورية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة.. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن هناك شبورة مائية على الطرق تقل معها الرؤية الأفقية لكنها من الأيام الماضية .





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، أثناء مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الشبورة مستمرة خلال الفترات القادمة ، ولكن ذلك لا يمنع وجود حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية .





وتابعت أننا دخلنا فصل الشتاء رسميا وجغرافيا، وبالتالى بدأت تنخفض درجات الحرارة بصورة واضحة، وخاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .





وأكدت أن هناك طبقة سحب تغطي كافة أنحاء الجمهورية ، وهذه السحب متوسطة وعالية يمكن أن يصاحبها بعض الأمطار الخفيفة على أنحاء الجمهورية .



