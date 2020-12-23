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فن

أسيل عمران تنشر صورة لها منذ الطفولة.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ، صورة لها تظهر فيها وهي طفلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتظهر أسيل عمران ، في الصورة وهي صغيرة، مرتدية تيشيرت باللون البنفسجي مع بنطلون باللون الوردي، تاركة شعرها القصير منسدلًا علي أكتافها.

 

وعلقت أسيل عمران ، علي الصورة قائلة: "لما كان وجهي شعر وعيون بس، ملاحظة: أشبه ممثل كوري ؟".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها معلقين علي مدي التشابه بينها وهي صغيرة مع أحدي الفرق الغنائية الكورية التي تعرف بأسم "BTS"، كالأتي:

 

-         تشبهين بي تي اس كلهم

-         كيوت أوي

-         أحلي شي ذكريات الطفولة

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

وشاركت أسيل عمران ، في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات و أغاني منفردة.

كما دخلت اسيل عمران، مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل إسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.


وتزوجت اسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا .

 

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