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محافظات

حملة لـ ضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحى غير المقننة بالحى الرابع والمنطقة المركزية والمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار رجب، إلي أنه تم خلال الحملة المكبرة تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدي العملاء، وإعطاء مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد ،تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.

أوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية و إيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور علي جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أنه جار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين ،وإستكمال المرور لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة .

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حملة لـ ضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة
حملة لـ ضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة
حملة لـ ضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة
حملة لـ ضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة
حملة لـ ضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة
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