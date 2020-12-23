المنتج المحلي يفوق الأجنبي.. صناعة البرلمان: وقف استيراد السيراميك والبروسلين قرار صائب

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على أهمية قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوقف استيراد السيراميك والبروسلين لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه قرار صائب يدعم المنتج المحلي في ظل الأوضاع الرهانة والصعوبات التي تعاني منها الصناعة المصرية بسبب تداعيات فيروس كورونا.





وقال النائب طارق متولى، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن زيادة المعروض إضافة إلى زيادة المنتج الأجنبي، أثر بصورة سلبية على الصناعات المحلية، وبالتالي، كان يجب اتخاذ قرارات لصالح المنتج المحلي، لتفضيله على المنتجات الواردة.





وأشار النائب إلى أن الصناعات المحلية أصبحت تتمتع بتكنولوجيا وجودة عالية، ولا يوجد فارق كبيرة بينها وبين المنتجات الخارجية، بل إن المنتجات المحلية تتفوق في كثير من الأحيان على البضاعات المستوردة.





ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قرار وزيرة الصناعة بوقف استيراد السيراميك والبروسلين، فضلا عن كونه يحافظ على الصناعة المصرية ويدعم المنتج المحلي، فهو في الوقت نفسه، يحافظ أيضا على العمال في هذا القطاع، الذي يضم حوالي 400 ألف عامل فني، وأكثر من نصف مليون من عمالة النقل والمحاجر والمعارض والتوزيع والتسويق في ٢٥٠٠ متجر.





كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.



