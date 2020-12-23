لرفع الظلم عن الملاك.. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

وجهت النائبة ألفت المزلاوى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المرأة في المجالس النيابية ، حيث أنة أول رئيس مصري يؤمن بالمرأة المصرية بحق ويفعل ذلك على أرض الواقع.





وقالت إنه لولا الرئيس السيسي ما كان البرلمان يضم هذا العدد من النائبات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت وجودها في كافة المناصب والأماكن التي تكون على رأس العمل بها





وأضافت "المزلاوي"، في تصريحات لها خلال حفل الاستقبال الذى تنظمة الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الامين العام ،لاستخراج كارنيهات العضوية إن المجلس الجديد يضم كفاءات في شتى المجالات سواء علمية أو مهنية ولذلك سيكون هذا البرلمان نموذجا للرأي والرأي الآخر وسيدافع عن الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.





وأضافت أنها تتمنى أن تكون صوت المواطن المصري تحت قبة البرلمان ، مشيرة الى أنها متفائلة من المستقبل لأن المجلس يضم تشكيلة رائعة من مختلف المهن والأعمار فهناك خليط بين الشباب والخبرة وبين الرجال والنساء ما سيثري هذا البرلمان



