لرفع الظلم عن الملاك.. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

وجهت النائبة ألفت المزلاوى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المرأة في المجالس النيابية ، حيث أنة أول رئيس مصري يؤمن بالمرأة المصرية بحق ويفعل ذلك على أرض الواقع.
وقالت إنه لولا الرئيس السيسي ما كان البرلمان يضم هذا العدد من النائبات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت وجودها في كافة المناصب والأماكن التي تكون على رأس العمل بها
وأضافت "المزلاوي"، في تصريحات لها خلال حفل الاستقبال الذى تنظمة الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى الامين العام ،لاستخراج كارنيهات العضوية إن المجلس الجديد يضم كفاءات في شتى المجالات سواء علمية أو مهنية ولذلك سيكون هذا البرلمان نموذجا للرأي والرأي الآخر وسيدافع عن الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.
وأضافت أنها تتمنى أن تكون صوت المواطن المصري تحت قبة البرلمان ، مشيرة الى أنها متفائلة من المستقبل لأن المجلس يضم تشكيلة رائعة من مختلف المهن والأعمار فهناك خليط بين الشباب والخبرة وبين الرجال والنساء ما سيثري هذا البرلمان
وأكدت "المزلاوى" انها ستتقدم بتعديل تشريعى على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة ، لرفع الظلم عن ملاك العقارات وذلك بزيادة القيمة الايجارية ، ومؤكدة في نفس الوقت انها ضد أى اتجاه ضد ضرر المستأجر بأى حال من الأحوال.