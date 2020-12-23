النائب إيهاب رمزي: ستكون هناك رقابة قوية على أداء الحكومة في البرلمان الجديد

أكد النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، أن لدية أجندة تشريعية كبيرة سوف يتقدم بها خلال جلسات مجلس النواب المقبلة، خاصة وإن هناك العديد من التشريعات التى تحتاج الى تعديلات تشريعية، وأخرى تحتاج الى إصدارها وترجمتها الى مبادئ الدستور والتى لم يتم ترجمتها حتى الآن.





وقال " رمزى " خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب لليوم الثانى على التوالى لاستخراج كارنيهات العضوية ، أننى بصفتى أستاذ قانون جنائى ، ولى خبرات فى العمل البرلمانى فى برلمان 2012 فأننى لدى رؤية تشريعية تخدم المجتمع والدولة المصرية، ونتمنى أن يكون أدائنا قوى يرتقى الى طموحات الشعب المصرى.





وحول التشريعات التى سوف يتصدى لها، قال " رمزى ": قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة لرفع الظلم عن المالك وذلك برفع القيمة الايجارية حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين.





وقال نحتاج الى تعديلات تشريعية قوية لقوانين عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر قوانين الإجراءات الجنائية ، والاحوال الشخصية ، وحماية المستهلك خاصة وإن هذا القانون لا يعطى كافة الحقوق للمستهلك، وأيضًا القوانين المتعلقة بالاختلالات التعاقدية، والاستيلاء على الأراضي بالقوة او من خلال الوسائل القانونية والتى للأسف تكون عقوبتها غير رادعة مابين شهر الى شهرين أو غرامة ، فى حين الامر يحتاج الى عقاب رادع يصل للجنايات ظل انتشار هذه الظاهرة وسط المجتمع.



