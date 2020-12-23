ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. فولكس فاجن جولف R موديل 2021.. مواصفات تفصيلية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت فولكس فاجن عن السيارة الجديدة  جولف R موديل 2021 مؤخرا، وبعدها توالت الفيديوهات التي توضح مدى قوتها على الطريق وادائها المذهل .


وظهر مقطعان جديدان تم تصويرهما للسيارة الجديدة فولكس جولف R ، أولهما مقطع فيديو تفاصيل السيارة من الداخل والخارج  ، والأخر يوضح السرعة الجنونية للسيارة وقوتها على الطريق .


وخلال المقطع الأول أوضح السائق أوتوجيفاخ العديد من النقاط الهامة والمميزة في السيارة فولكس جولف R وتجربة القيادة ، و زيادة القوة ، والمقصورة الداخلية الأكثر حداثة ، والتحسينات في ديناميكيات القيادة ، وكذلك تسارع السيارة .


اما في الفيديو الثاني ، فتم اختبار السيارة على الطريق السريع ، حيث وصل تسارعها من  0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) عند  4.4 ثانية في ظروف رطبة مع إطارات الشتاء   .


وتتسارع  السيارة من  100-200 كم / ساعة (62-124 ميلًا في الساعة) عند  11.5 ثانية فقط ، وهو أيضًا مثير للإعجاب.


 وتجدر الإشارة إلى أن السرعة القصوى – حسب -  شركة فولكس فاجن هي 250 كم / ساعة (155 ميلًا في الساعة) ، و 270 كم / ساعة (167 ميلًا في الساعة) للسيارة المزودة بحزمة أداء .


وتقول شركة فولكس فاجن إن السيارة جولف R الجديدة تمتلك سُرعة محدودة إلكترونيًا عند 250 كلم/سا، ويُمكن زيادتها إلى 270 كلم/سا مع حزمة R-Performance، والتي تُضيف أوضاع القيادة دريفت وسبيشيال، وجناح خلفي عالي الأداء، و جنوط مقاس 19 بوصة.


وتستمد السيارة جولف R الهاتشباك عالية الأداء قوتها من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2 لتر، مع نظام دفع على جميع العجلات، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، ويولد قوة 320 حصان و420 نيوتن. متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.7 ثانية.


و أعلنت شركة فولكس فاجن أن سعر السيارة يبدأ من 52,525 دولار أي ما يعادل 830 الف جنيه مصري ، وهي أسرع هاتشباك في تشكيلة فولكس فاجن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فولكس فاجن تكشف عن أيقونتها الجديدة جولف GTI.. سعر ومواصفات

شاهد.. مقارنة بين فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية وvolkswagen id.5

رسميًا.. فولكس تطلق جولف R 2022 .. صور

فولكس فاجن تستعد لطرح جولف volkswagen golf MK8 موديل 2021 في مصر .. صور

مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

أفضل 5 سيارات SUV في السوق المصري لهذا العام ..صور

ترشيحاتنا

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن كورونا

فستان جلد لامع.. سامية طرابلسي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

بيان عاجل من سفارة الكويت لرعاياها بالسعودية

Advertisements

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى .. ننشر الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

أغلى من 4 ملايين جنيه .. شاهد ساعة بوجاتي الفاخرة الجديدة

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا