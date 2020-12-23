شاهد .. فولكس فاجن جولف R موديل 2021.. مواصفات تفصيلية

أعلنت فولكس فاجن عن السيارة الجديدة جولف R موديل 2021 مؤخرا، وبعدها توالت الفيديوهات التي توضح مدى قوتها على الطريق وادائها المذهل .
وظهر مقطعان جديدان تم تصويرهما للسيارة الجديدة فولكس
جولف R
، أولهما مقطع فيديو تفاصيل السيارة من الداخل والخارج ، والأخر يوضح
السرعة الجنونية للسيارة وقوتها على الطريق .
وخلال المقطع الأول أوضح
السائق أوتوجيفاخ
العديد من النقاط الهامة والمميزة في السيارة فولكس جولف R وتجربة القيادة ، و زيادة القوة ، والمقصورة الداخلية
الأكثر حداثة ، والتحسينات في ديناميكيات القيادة ، وكذلك تسارع السيارة .
اما
في الفيديو الثاني ، فتم اختبار السيارة على الطريق السريع ، حيث وصل تسارعها
من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة)
عند 4.4 ثانية في ظروف رطبة مع إطارات
الشتاء .
وتتسارع السيارة من 100-200 كم / ساعة (62-124 ميلًا في الساعة) عند 11.5 ثانية فقط ، وهو أيضًا مثير للإعجاب.
وتجدر
الإشارة إلى أن السرعة القصوى – حسب -
شركة فولكس فاجن هي 250 كم / ساعة (155 ميلًا في الساعة) ، و 270 كم / ساعة
(167 ميلًا في الساعة) للسيارة المزودة بحزمة أداء .
وتقول
شركة فولكس فاجن إن السيارة جولف R الجديدة تمتلك
سُرعة محدودة إلكترونيًا عند 250 كلم/سا، ويُمكن زيادتها إلى 270 كلم/سا مع حزمة R-Performance، والتي تُضيف أوضاع القيادة دريفت وسبيشيال، وجناح خلفي عالي
الأداء، و جنوط مقاس 19 بوصة.
وتستمد
السيارة جولف R الهاتشباك عالية الأداء قوتها من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة
2 لتر، مع نظام دفع على جميع العجلات، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع
سرعات، ويولد قوة 320 حصان و420 نيوتن. متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100
كلم/سا في 4.7 ثانية.
و أعلنت شركة فولكس فاجن أن سعر السيارة يبدأ من 52,525 دولار أي ما يعادل 830
الف جنيه مصري ، وهي أسرع هاتشباك في تشكيلة فولكس فاجن.