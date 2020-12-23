شاهد .. فولكس فاجن جولف R موديل 2021.. مواصفات تفصيلية

أعلنت فولكس فاجن عن السيارة الجديدة جولف R موديل 2021 مؤخرا، وبعدها توالت الفيديوهات التي توضح مدى قوتها على الطريق وادائها المذهل .





وظهر مقطعان جديدان تم تصويرهما للسيارة الجديدة فولكس جولف R ، أولهما مقطع فيديو تفاصيل السيارة من الداخل والخارج ، والأخر يوضح السرعة الجنونية للسيارة وقوتها على الطريق .





وخلال المقطع الأول أوضح السائق أوتوجيفاخ العديد من النقاط الهامة والمميزة في السيارة فولكس جولف R وتجربة القيادة ، و زيادة القوة ، والمقصورة الداخلية الأكثر حداثة ، والتحسينات في ديناميكيات القيادة ، وكذلك تسارع السيارة .





اما في الفيديو الثاني ، فتم اختبار السيارة على الطريق السريع ، حيث وصل تسارعها من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) عند 4.4 ثانية في ظروف رطبة مع إطارات الشتاء .





وتتسارع السيارة من 100-200 كم / ساعة (62-124 ميلًا في الساعة) عند 11.5 ثانية فقط ، وهو أيضًا مثير للإعجاب.





وتجدر الإشارة إلى أن السرعة القصوى – حسب - شركة فولكس فاجن هي 250 كم / ساعة (155 ميلًا في الساعة) ، و 270 كم / ساعة (167 ميلًا في الساعة) للسيارة المزودة بحزمة أداء .





وتقول شركة فولكس فاجن إن السيارة جولف R الجديدة تمتلك سُرعة محدودة إلكترونيًا عند 250 كلم/سا، ويُمكن زيادتها إلى 270 كلم/سا مع حزمة R-Performance، والتي تُضيف أوضاع القيادة دريفت وسبيشيال، وجناح خلفي عالي الأداء، و جنوط مقاس 19 بوصة.





وتستمد السيارة جولف R الهاتشباك عالية الأداء قوتها من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2 لتر، مع نظام دفع على جميع العجلات، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، ويولد قوة 320 حصان و420 نيوتن. متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 4.7 ثانية.





و أعلنت شركة فولكس فاجن أن سعر السيارة يبدأ من 52,525 دولار أي ما يعادل 830 الف جنيه مصري ، وهي أسرع هاتشباك في تشكيلة فولكس فاجن.