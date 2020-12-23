بعد أسبوع من إصابته.. وفاة نقيب صيادلة أسوان متأثرا بفيروس كورونا

توفى الدكتور محمود يوسف أحمد عبيد نقيب صيادلة أسوان اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى أسوان التخصصى بحى الصداقة الجديدة بمدينة أسوان والمخصصة لعزل حالات كورونا.





وكان الدكتور محمود يوسف 56 سنة، المقيم بمدينة كوم أمبو أصيب الأسبوع الماضى، وتم إيداعه بمستشفى العزل بأسوان فى 15 ديسمبر الجارى، وتدهورت حالته الصحية حتى فارق الحياة اليوم داخل مستشفى العزل .









وكان محمود يوسف يشغل أمين صندوق نقابة الصيادلة بأسوان بعدها ترشح فى الانتخابات الأخيرة على منصب النقيب وفاز فيها، وجرى الطعن على نتيجة الانتخابات ووقف النتيجة، مع استمرار عمل المجلس السابق برئاسة الصيدلى محمد الفاتح لحين إجراء انتخابات جديدة.

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