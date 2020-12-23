ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام حسن يهدد المقصرين بالاتحاد السكندري ويطالب بالفوز في كل المباريات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:46 م
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
حسام الحارتي
عقد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اجتماعا مع اللاعبين على هامش تدريبات الفريق بملعب النادي

وأكد حسام حسن أن أي تراخ أو عدم تنفيذ للتعليمات سوف يقابل بعقوبات رادعة وتجميد واستبعاد أي لاعب مهما كان اسمه .

وشدد حسام حسن على أن الدوري المصري يشهد منافسه قوية بين كافة الفرق منذ انطلاقه في الأسبوع الأول في ظل التدعيمات التي قامت بها مافة الأندية خصوصا الصاعدة مثل سيراميكا كليوباترا التي تسير بخطي ثابته في البطولة .

وتابع:" فقدان أي ثلاث نقاط أمام أي فريق معناه ابتعاد زعيم الثغر مبكرا عن المنافسه .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بناي الاتحاد السكندري لمواجهة النادي الأهلي الاثنين الموافق 28 ديسمبر بدلا من11 يناير بعد تقديم المباراة من قبل اللجنة الثلاثية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نجل العميد حسام حسن يتخرج في الأكاديمية البحرية .. صور

إمام محمدين يتحدث عن الرؤية المستقبلية لقطاع الناشئين لـ الاتحاد السكندري وموقف التوأم من تدعيم اللاعبين.. ويهنئ سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز "حوار"

خطة من التوأم للنهوض بالاتحاد السكندري وإسعاد جماهير زعيم الثغر

سيد البلد.. عودة شريان الصفقات بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري واستبعاد آل الشيخ من التدخل في انتقال عاشور

العميد يستقر على القائمة الأولى في الاتحاد السكندري

رغم إصابته بالصليبي.. الاتحاد السكندري يقرر صرف مستحقات مدافع الفريق

ترشيحاتنا

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

تعداد كورونا بالعالم.. 78 مليون إصابة وأكثر من 1.7 مليون وفاة

سلالة كورونا البريطانية تضرب إسرائيل

شاهد.. ملخص وهدف وأحداث مباراة الأهلي وسونيدب فى دوري أبطال افريقيا

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر

دراسة.. هذه الأطعمة تسبب التوتر واضطراب النوم للمراهقين

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام