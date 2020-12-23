ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجاح رحالة مصري في السفر من طنطا إلى شرم الشيخ باستخدام الدراجة.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:17 م
الرحالة محمد المصري
الرحالة محمد المصري
Advertisements
أماني إبراهيم
نجح الرحالة الشاب محمد أبو عجيزة، الملقب بمحمد المصري، في انتهاء رحلته من مدينته، طنطا، إلى شرم الشيخ، اليوم، باستخدام الدراجة فقط، حيث استمرت 12 يوما، تخللها فترات تخييم وراحة، و7 أيام كاملة للسفر.

ويقول محمد المصري، لـ«صدى البلد»: "سافرت بالدراجة من طنطا حتى دهب بالدراجة في 7 أيام، واختياري للدراجة؛ لأنه يجعلني جزءا من الطبيعة خلال التخييم، وأرى أماكن صعب أن يراها أي إنسان".

وكانت الرحلة الأخيرة ضمن رحلاته التي بدأها في عام 2014، ليجوب أنحاء مصر باستخدام الدراجة فقط، لاستكشاف الجمال المنسي، والاستمتاع بالطبيعة بأقل التكاليف، خاصة أن السفر وركوب الدراجة هو هوايته الأولى، بجانب عمله كـ"نجار أثاث". 

وأوضح أنه استعد للرحلة، من خلال إعداد الأوراق اللازمة خلال الرحلة الاطول إلى جنوب سيناء، ومنها "تصريح حرس الحدود، وتصريح للصيد، وتصريح الاتحاد المصري للدراجات"، وقال عن ذلك: "هذه هي رحلتي لآخر محافظة مصرية، وبهذا أكون قد سافرت إلى كل محافظات مصر باستخدام الدراجة فقط". 

وكان محبو السفر والترحال قد تفاعلوا مع رحلة محمد الاخيرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة عبر مجموعة (تجربة السفر)، حيث نشر تجربته في الرحلة منذ بدايتها وحتى انتهائها اليوم، واصفا تكلفة الرحلة الطويلة أنها لم تتعدى الـ500 جنيه مصري، مقارنة بالسفر لنفس المكان بالوسائل المعتادة عبر سيارة أو باستخدام الطيران، والإقامة في فندق أو منتجع.
نجاح رحالة مصري في السفر من طنطا إلى شرم الشيخ باستخدام الدراجة.. صور
نجاح رحالة مصري في السفر من طنطا إلى شرم الشيخ باستخدام الدراجة.. صور
نجاح رحالة مصري في السفر من طنطا إلى شرم الشيخ باستخدام الدراجة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من وادي دجلة إلى علبة.. انطلاق رحلة فريق إن اس كروسينج بالدراجات الهوائية

إكسبو يمدد معرض "التخييم والمغامرات 2020"

فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور

مسيرة بالدراجات النارية من مدينة الأقصر حتى مستشفى سرطان الأطفال.. صور

خاص.. خلال رحلته لآخر محافظة مصرية.. الرحالة محمد المصري: السياحة الريفية هدفي وسأسافر للسعودية بالدراجة.. صور

ترشيحاتنا

أكثر من 1000 إصابة كورونا فى اليوم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

حظر تجوال ليلة رأس السنة.. الحكومة تحسم الجدل

قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن كورونا

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

8 إجراءات مشددة يتصدى بها المترو لتفشي فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام