نجاح رحالة مصري في السفر من طنطا إلى شرم الشيخ باستخدام الدراجة.. صور

نجح الرحالة الشاب محمد أبو عجيزة، الملقب بمحمد المصري، في انتهاء رحلته من مدينته، طنطا، إلى شرم الشيخ، اليوم، باستخدام الدراجة فقط، حيث استمرت 12 يوما، تخللها فترات تخييم وراحة، و7 أيام كاملة للسفر.
ويقول محمد المصري، لـ«صدى البلد»: "سافرت بالدراجة من طنطا حتى دهب بالدراجة في 7 أيام، واختياري للدراجة؛ لأنه يجعلني جزءا من الطبيعة خلال التخييم، وأرى أماكن صعب أن يراها أي إنسان".
وكانت الرحلة الأخيرة ضمن رحلاته التي بدأها في عام 2014، ليجوب أنحاء مصر باستخدام الدراجة فقط، لاستكشاف الجمال المنسي، والاستمتاع بالطبيعة بأقل التكاليف، خاصة أن السفر وركوب الدراجة هو هوايته الأولى، بجانب عمله كـ"نجار أثاث".
وأوضح أنه استعد للرحلة، من خلال إعداد الأوراق اللازمة خلال الرحلة الاطول إلى جنوب سيناء، ومنها "تصريح حرس الحدود، وتصريح للصيد، وتصريح الاتحاد المصري للدراجات"، وقال عن ذلك: "هذه هي رحلتي لآخر محافظة مصرية، وبهذا أكون قد سافرت إلى كل محافظات مصر باستخدام الدراجة فقط".
وكان محبو السفر والترحال قد تفاعلوا مع رحلة محمد الاخيرة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة عبر مجموعة (تجربة السفر)، حيث نشر تجربته في الرحلة منذ بدايتها وحتى انتهائها اليوم، واصفا تكلفة الرحلة الطويلة أنها لم تتعدى الـ500 جنيه مصري، مقارنة بالسفر لنفس المكان بالوسائل المعتادة عبر سيارة أو باستخدام الطيران، والإقامة في فندق أو منتجع.