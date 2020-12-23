نجاح رحالة مصري في السفر من طنطا إلى شرم الشيخ باستخدام الدراجة.. صور

نجح الرحالة الشاب محمد أبو عجيزة، الملقب بمحمد المصري ، في انتهاء رحلته من مدينته ، طنطا ، إلى شرم الشيخ، اليوم، باستخدام الدراجة فقط ، حيث استمرت 12 يوما، تخللها فترات تخييم وراحة ، و7 أيام كاملة للسفر.





ويقول محمد المصري، لـ«صدى البلد»: "سافرت بالدراجة من طنطا حتى دهب بالدراجة في 7 أيام ، واختياري للدراجة؛ لأنه يجعلني جزءا من الطبيعة خلال التخييم ، وأرى أماكن صعب أن يراها أي إنسان".





وكانت الرحلة الأخيرة ضمن رحلاته التي بدأها في عام 2014، ليجوب أنحاء مصر باستخدام الدراجة فقط، لاستكشاف الجمال المنسي ، والاستمتاع بالطبيعة بأقل التكاليف، خاصة أن السفر وركوب الدراجة هو هوايته الأولى ، بجانب عمله كـ"نجار أثاث".





وأوضح أنه استعد للرحلة ، من خلال إعداد الأوراق اللازمة خلال الرحلة الاطول إلى جنوب سيناء ، ومنها "تصريح حرس الحدود، وتصريح للصيد، وتصريح الاتحاد المصري للدراجات"، وقال عن ذلك: "هذه هي رحلتي لآخر محافظة مصرية ، وبهذا أكون قد سافرت إلى كل محافظات مصر باستخدام الدراجة فقط".



