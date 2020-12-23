حظر تجول.. مجلس الوزراء: إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة..فيديو

حظر تجول ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إن لجنة الازمات هى من تملك الحق فى أتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز المواطنين عليم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، و على الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.





وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة،





وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.



