بعد ظهور السلالة الجديدة في بريطانيا.. الأردن تواجه كورونا بهذه الإجراءات

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القادمين على متن الطائرة التي وصلت من بريطانيا مؤخرا إلى بلاده، حيث تم حصر المعلومات الخاصة بالرحلة.





وكشف الوزير الأردني وفق تقارير إعلامية اردنية أن الوزارة ستتعامل مع العائدين باجراء فحص مخبري (PCR) واستقصاء وبائي.





واشار وزير الصحة الأردني إلى أن الفرق المختصة بمتابعة الجائحة في المملكة ستقوم بسحب عينات المصابين بالفيروس من العائدين لمعرفة نتيجة إصابتهم بالسلالة من عدمه، كإجراء احترازي.





وكانت وزارة الصحة الاردنية قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق منصة http://vaccine.jo للتسجيل لتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.





ووفق الموقع التابع لوزارة الصحة يتم التسجيل في المنصة من خلال إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني، وتاريخ الميلاد، ثم االضغط على زر استعلام لإظهار المعلومات الشخصية من السجلات الرسمية.





كما يتم اختيار المركز الصحي المراد أخذ اللقاح فيه، وقطاع العمل الذي تنتمي إليه، والأمراض المزمنة وموانع أخذ المطعوم إن وجدت، والإقرار بالموافقة على أخذ المطعوم، ثم إدخال رقم لهاتف المحمول ( الجوال) الذي سترسل إليه رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم. ثم الضغط على زر تقديم.



