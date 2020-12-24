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مرأة

طريقة مبتكرة لعمل كورن دوج بشكل جديد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:01 م
كورن دوج تقدم
كورن دوج تقدم الشيف غادة التيلي طريقة عمل كورن دوج بمذاق
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التيلي طريقة عمل كورن دوج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ لعشاق السوسيس.

مقادير كورن دوج

10 قطع سوسيس
1 كوب دقيق ذرة
1 كوب دقيق أبيض
4 ملعقة صغيرة
بيكنج باودر
ملح وفلفل
2 ملعقة كبيرة سكر
بيض
1 و ثلاثة أرباع كوب لبن
أعواد خشبية
زيت للقلي

للتقديم
كاتشب مايونيز مسطردة

طريقة تحضير كورن دوج

* يخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكينج باودر والملح والفلفل والسكر والبيضة واللبن

* يوضع السوسيس في الأعواد الخشبية

* ثم يغطى بالخليط

* ويقلى في زيت قلي ساخن

* ويقدم ساخنا مع الكاتشب والمايونيز والمستردة

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