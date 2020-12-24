طريقة مبتكرة لعمل كورن دوج بشكل جديد

تقدم الشيف غادة التيلي طريقة عمل كورن دوج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ لعشاق السوسيس.
مقادير كورن دوج
10 قطع سوسيس
1 كوب دقيق ذرة
1 كوب دقيق أبيض
4 ملعقة صغيرة
بيكنج باودر
ملح وفلفل
2 ملعقة كبيرة سكر
بيض
1 و ثلاثة أرباع كوب لبن
أعواد خشبية
زيت للقلي
للتقديم
كاتشب مايونيز مسطردة
طريقة تحضير كورن دوج
* يخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض والبيكينج باودر والملح والفلفل والسكر والبيضة واللبن
* يوضع السوسيس في الأعواد الخشبية
* ثم يغطى بالخليط
* ويقلى في زيت قلي ساخن
* ويقدم ساخنا مع الكاتشب والمايونيز والمستردة