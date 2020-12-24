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فن

جمهور عمرو دياب في انتظار ألبومه الجديد يا أنا يا لأ.. غدا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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قسم الفن
يبدو أن جمهور النجم عمرو دياب في انتظار طرح ألبومه الجديد، "يا أنا يا لاء" غدا الجمعة 25 ديسمبر، وهو ما بدا من حالة التفاعل بين محبيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، منذ أعلن الهضبة طرح ألبومه غدا.

وكتب عمرو دياب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "انتظروا ألبومي الجديد "يا أنا يا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءًا".

وكان عمرو دياب قد طرح خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما "محسود" و"يا أنا يا لأ" ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.

"محسود".. كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، و"يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتين توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.
 
وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".
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