لمنع انتشار كورونا.. الثقافة تحتفل بالكريسماس والعام الجديد لأول مرة على اليوتيوب

لاول مره تحتفل وزارة الثقافة باعياد الكريسماس والعام الجديد على قناتها باليوتوب حيث تبث فى الثامنة مساء الجمعه 25 ديسمبر حفلا مسجلا نظمته دار الاوبرا المصرية لفرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف ورؤية مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى من إخراج الدكتور عبد الله سعد.





الحفل بمصاحبة كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد فرج و تحت إشراف المدير الفني و القائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي وفرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.



