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فن

«هيدي السنة كانت صعبة عليكي».. رامي عياش يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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القسم الميداني

نشر الفنان رامي عياش صوراً تجمعه مع زوجته للاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

ودشّن رامي عياش موجهًا كلامه إلي زوجته داليدا كاتبًا: "هيدي السنة كانت صعبة عليكي كتير، الحمد لله برضى الله ومحبة اهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطي كل الصعوبات، عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير، كل عيد وانتي بخير حبيبتي .رامي، آرام، آيانا ".

 

يذكر أن، داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، تعافت مؤخرا من الإصابة التي لحقت بها نتيجة انفجار بيروت، والتي أدت الي إصابة فى زراعها بسبب انفجار بيروت، فضلا عن بعض الإصابات الطفيفة فى الوجه.  

 

ويذكر أن طرح الفنان رامي عياش أغنيته الجديدة "أنا ثائر".

 

"أنا ثائر" هي أغنية وطنية، لمساندة أهل بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، من كلمات نادين الأسد وتوزيع داني الحلو وألحان رامي عياش.

 

وظهرت معه في الكليب الممثلة كارمن لبس.


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