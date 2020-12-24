آراء المصريين في إلغاء حفلات الكريسماس هذا العام.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض المواطنين حول قرار منع احتفالات الكريسماس هذا العام والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البداية يقول أحمد وجيه أحد المواطنين أنا مع قرار إلغاء حفلات الكريسماس في ظل انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد المصابين في الفترة الحالية للحفاظ على صحة المواطنين.





وأضاف حازم صلاح، أحد المواطنين يجب إلغاء جميع الفعاليات المقامة في الفترة الحالية ليس فقط احتفالات الكريسماس للحد من انتشار الفيروس مثلما حدث في منع حضور الجماهير في المباريات في مصر ودول كثيرة من العالم .





وتابع جرجس سمير أنا ضد هذا القرار يجب أن تتم الموافقة على الاحتفالات ولكن مع تقليل الأعداد واتباع الإجراءات الاحترازية لأن قرار منع إقامة الاحتفالات يؤثر على الفئة التي تعمل في الحفلات سواء كانت فرقاً أو عمالاً.





وأشار سعد سامي إلى أن قرار منع الاحتفالات قرار سليم للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن أعداد المصابين وصلت إلي 800 حالة يوميًا وفي حالة الاحتفالات والاختلاط سوف تتضاعف هذه النسبة.





الجدير بالذكر أن قال عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، إن العام الحالي لاحتفالات الكريسماس سيكون بدون حفلات، كما نراها كل عام وذلك التزاما بالإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حرصًا وسلامًا على صحة السائحين والمصريين .





أوضح العاصي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن لجان وزارة السياحة والآثار تمر بشكل دوري على المنشآت الفندقية والسياحية ، للتأكد من مدى التزامها بضوابط الإجراءات الوقائية و الاحترازية ، مؤكدا لا تهاون في تطبيقها ، مشير إلى أن على الجميع التكاتف لمواجهة هذا الفيروس "كورونا" .





أشار رئيس قطاع الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، إلى التزام تام من قبل المنشآت الفندقية بتطبيق حد أقصى من نسب التشغيل 50%، وهى المصرح بها الفترة الراهنة، مشددا علينا جميعا الالتزام حتى عودة الاستقرار وتطبيق لقاح كورونا.





أضاف تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أننا ملتزمون بقرارات الدولة وتطبيقها، مؤكدا لا مجال في ذلك للتراخي، فنحن نتحدث عن صحة السائحين والمصريين و أبنائنا العاملين بالقطاع الفندقي ، فعلينا جميعا الالتزام بالإجراءات الوقائية .





ووصف تامر في تصريح لـ"صدى البلد"، نسبة الإشغال السياحي الفترة الراهنة بـ الضعيفة ، وهو الأمر الطبيعي الفترة الراهنة من إحجام العالم على حركة السفر نتيجة الدخول فى الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الإجراءات الصادرة عن الدول للحفاظ على مواطنيها مصدر احترام للسائحين.





وحول الالتزام بالإجراءات الوقائية، شدّد أننا نتعامل مع سائحي دول العالم، ومن لم يلتزم سيعرض نفسه لنيل غضب السائح ونشر تجربة سيئة عن الفندق الخاص به، ناهيك عن لجان وزارة السياحة والآثار فى توقيع عقوبات صارمة على المخالفين.





أفاد أمين عام جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن المنشآت الفندقية تستطيع أن تقدم فى ذلك اليوم، مشيرًا فى حديثه الى الكريسماس، برنامج عبارة عن وجبة عشاء فاخر، وديكورات تعبر عن الاحتفالات مثل شجرة عيد الميلاد، وهو ما يتاح حاليا.