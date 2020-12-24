رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة برفقة غادة عادل، للاحتفال بعيد ميلادها، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رانيا يوسف علي الصورة كاتبة: "كل سنة وانتي طيبة".

يحل عيد ميلاد الفنانة غادة عادل يوم 25 من ديسمبر الجاري، لتحتفل بعيد ميلادها الـ45، حيث إنها ولدت في عام 1974، وتزوجت غادة عادل من المخرج مجدي الهواري.

ويذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وتقوم حاليا رانيا يوسف بتصوير مسلسل "اللعبة 2" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، أشرف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قد عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.