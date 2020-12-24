بعد ظهوره مع حبيبته الجديدة.. القصة الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

قامت الفنانة أصالة بالهجوم على طليقها طارق العريان، بعد تداول صورته مع الموديل اللبنانية التي أشيع مؤخرًا ارتباطه بها، وأنها هي من تسببت في انفصاله عن أصالة بعد سنوات من الحب والزواج، والتي وصفت حسب تقارير بأنها حبيبته الجديدة.







وبهذا الهجوم تعتبر أصالة أكدت أن سبب الانفصال هو الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.









وعلقت أصالة اليوم على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".



وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".







تعليق ابنة أصالة

بينما علقت شام الذهبي قائلة: "علقت شام الذهبي، ابنة أصالة، على صورة طارق العريان والموديل اللبنانية التي نشرتها والدتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وكتبت: "أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسا، يا أنقى وأعظم ست شفتها بالحياة، أنتِ مثال لكل مرأة تجاوزت محنا كثيرة بالحياة لتكون أقوى، وهي الصدمة راح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها".









وتابعت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صدمة النا كلنا بس راح تعدي ونكون اقوا، انا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية، عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا انا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها".









نستعرض لكم القصة الكاملة لـ أصالة وطارق العريان من خلال التقرير التالي:

انفصال أصالة وطارق العريان

أعلنت أصالة، في شهر يناير الماضي 2020، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعمها.



وعلقت على الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".



وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصالة".





أول تعليق لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

شارك المخرج طارق العريان جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق على الصورة: "للأسف وصلنا لنهاية قصتنا، ساظل أحترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للابد أم أولادي".









رغم الانفصال.. مشاهد تكشف حب أصالة لـ طارق العريان