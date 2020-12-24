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رياضة

بيج رامي: "أقسم بالله إن ربنا اختار لي أحسن وقت عشان أتوج بالبطولة رغم فشلي السابق"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بيج رامي
بيج رامي
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مجدي سلامة
أكد بيج رامي أنه مر بلحظات صعبة في الفترة الماضية لكن ربنا لم يضع تعبه على الإطلاق، وذلك خلال مراسم تكريمه بعد تحقيقه مستر أولمبيا 2020.

وقال رامي خلال المؤتمر: البطولة كانت أهم حاجة كل يوم بصحى من النوم عشان أفكر فيها. 

وتابع: "أقسم بالله إن ربنا اختار لي أحسن وقت عشان أتوج بالبطولة رغم فشلي في الثلاث سنوات السابقة".

وأضاف: "أنا نجحت وتوجت بالبطولة عشان اخترت مصر تكون هي ضهري ورجعت واخترت كوسكواد".

وأكمل: "أنا مش عارف أشكر معالي الوزير إزاي، دايما كان على تواصل شخصي معايا، ومكالمتك الأخيرة لي كانت أكبر دافع للتتويج بالبطولة".

واختتم: "الحمدلله إن بلدي اسمها مصر، أنا حاسس بالنجاح عشان دعمكم وربنا يقدرني وأقدر أسعدكم دايما".

جاءت مراسم الاحتفال بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإسلام قريطم رئيس شركة كارسكود المسئولة عن رعاية البطل في مراسم الاحتفال به في فندق ماريوت بالهرم. 

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

حرصت عائلة البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " على استقباله في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.

وأبدى محمد السبيعي شقيق البطل العالمي بيج رامي سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر أوليمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق إنجازا كبيرا يضاف إلى الرياضة المصرية. 

وقال السبيعي في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه حرص مع أفراد أسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمي مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وأنه تعرض لفترة صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وأشار إلى أن شقيقه البطل يتمتع بالإرادة والإصرار، وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول.
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