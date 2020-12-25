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اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ننشر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 استقرارا ملحوظا ، بحسب آخر تحديث وارد عن البنوك المصرية ويعتبر سعر الدولار من العملات الرئيسية والتى يهتم بها المصريين بشكل لحظى ، ويتم تحديد سعر الدولار وفق الية العرض عقب قرار البنك المركزى المصرى فى الثالث من شهر نوفمبر 2016 .

سجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، كما سجل فى بنك مصر نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، فى حين سجل فى بنك القاهرة نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

سجل الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، كما سجل فى البنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، وحقق الدولار فى بنك المصرف المتحد نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

الدولار سجل فى بنك الاسكندرية نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، وحقق الدولار فى بنك الشركة العربية المصرفية نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، كما حقق فى بنك البركة الاسلامى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

سجل الدولار فى بنك عودة مصر نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك بلوم مصر نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، كما سجل فى بنك الكويت الوطنى  نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .


وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع ، وهو أعلى سعر للدولار فى البنوك المصرية ، وحقق الدولار فى بنك المشرق نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك الامارات دبى الوطنى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
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