أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020

سجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، كما سجل فى بنك مصر نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، فى حين سجل فى بنك القاهرة نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

سجل الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، كما سجل فى البنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، وحقق الدولار فى بنك المصرف المتحد نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

الدولار سجل فى بنك الاسكندرية نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، وحقق الدولار فى بنك الشركة العربية المصرفية نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، كما حقق فى بنك البركة الاسلامى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

سجل الدولار فى بنك عودة مصر نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك بلوم مصر نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع ، كما سجل فى بنك الكويت الوطنى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع ، وهو أعلى سعر للدولار فى البنوك المصرية ، وحقق الدولار فى بنك المشرق نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك الامارات دبى الوطنى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.