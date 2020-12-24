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أخبار العالم

لبنان يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:36 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2708 إصابات جديدة بكورونا (2676محلية و32 وافدة) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث يعد هذا الرقم رقما قياسيا في إعداد الإصابات بالبلاد، ليرتفع إجمالي الأبيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان 165933 حالة. 

وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم إنه أيضا تم تسجيل   " 20 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1353".

وكانت  قوي الأمن الداخلي اللبناني قد فرضت عددا من الإجراءات المشددة في البلاد حيث نشرت مجموعة من الصور لمنتسبيها علي صفحتها الرسمية علي تويتر أثناء فرضهم للإجراءات المشددة التي تم اتخاذها قبيل ساعات من الاحتفال باعياد الميلاد. 

وكتبت قوي الأمن الداخلي اللبناني علي صفحتها الرسمية علي توتير : ‏اجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام من قبل عناصر ‎قوى الأمن بمناسبة عيد الميلاد. 

وأرفقت تغريدتها بـ"هاشتاج": "بالالتزام منعيد بأمان".

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