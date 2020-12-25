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أخبار العالم

مكافحة كورونا.. عناصر الأمن اللبناني تنتشر بالزي المدني لمراقبة التجمعات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
بيروت
بيروت
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أحمد محرم
عاود عدّاد فيروس كورونا في لبنان تسجيل أرقام قياسية بالنسبة للإصابات اليومية الجديدة، مع 2708 إصابات، و20 حالة وفاة، في ظل توقعات بإرتفاع أعداد الإصابات أكثر بعد إنتهاء فترة الأعياد، بسبب التجمعات وإهمال الإجراءات الوقائية، من إرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعي.

وبحسب موقع "لبنان 24"، ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن "القوى الأمنية تتخذ إجراءاتها، وتنفّذ الحواجز، وينتشر عناصرها، بالزيين الرسمي والمدني، في مختلف الأماكن، ومنها دور العبادة، لحفظ الأمن، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

ولفتت المصادر إلى أن "القوى الأمنية ستكون في صدد متابعة المطاعم والملاهي وأماكن التجمعات للتأكد من التقيّد بتعميم وزارة الداخلية الأخير، الذي نص على التعليمات الواجب إتباعها في فترة الأعياد، على ان تُنظّم محاضر ضبط بحق المخالفين".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن تسجيل 2708 إصابات جديدة بكورونا (2676 محلية و32 وافدة) حيث يعد هذا الرقم رقما قياسيا في إعداد الإصابات بالبلاد، ليرتفع إجمالي الأبيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان 165933 حالة. 

وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم إنه أيضا تم تسجيل "20 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1353".

وكانت  قوي الأمن الداخلي اللبناني قد فرضت عددا من الإجراءات المشددة في البلاد حيث نشرت مجموعة من الصور لمنتسبيها علي صفحتها الرسمية علي تويتر أثناء فرضهم للإجراءات المشددة التي تم اتخاذها قبيل ساعات من الاحتفال باعياد الميلاد. 

وكتبت قوي الأمن الداخلي اللبناني علي صفحتها الرسمية علي توتير : ‏اجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام من قبل عناصر ‎قوى الأمن بمناسبة عيد الميلاد. 

وأرفقت تغريدتها بـ"هاشتاج": "بالالتزام منعيد بأمان".
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