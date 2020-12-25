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ديني

خطبة الجمعة من المسجد الحرام والنبوي.. بث مباشر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
الحرم المكي
الحرم المكي
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محمد شحتة
بثت قناة القرآن الكريم والسنة النبوية، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

بدورها، أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان، سيحل خطيبا للجمعة اليوم من المسجد النبوي.

وأوضحت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، سيكون خطيبا للجمعة من المسجد الحرام.

من ناحية أخرى، كرّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموظفين المميزين المجتهدين في عملهم الميداني، مشيدا بالموظفين المكرمين قائلا لهم"هم فخر للرئاسة وتميزوا في العمل الميداني، حيث أظهروا تفانيهم وإخلاصهم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام".

وكرّم السديس، الموظفين على ما قدموه من جهود مميزة وهم:
مدير عام الحشود والتفويج رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس اسامة الحجيلي، ومساعد المدير العام للحشود والتفويج نائب رئيس تفويج عودة المعتمرين والمصلين التدريجية المهندس نزار علاء الدين، ووكيل الحشود والتفويج المهندس ريان سقطي، ومساعد مشرف الفترة الثانية المهندس رياض عبيد الحازمي، المهندس ايمن فلمبان، ومشرف الفترة الأولى الأستاذ فهد عبدالله الجعيد، الأستاذ عبدالسلام، الأستاذ أحمد المحمادي، الأستاذ أيمن حميد اللهيبي، الأستاذ عاطي عطية الفهمي، ومشرف الفترة الثانية الأستاذ عبدالحفيظ الثبيتي، الأستاذ مبارك دخيل سالم العبدلي، الأستاذ بندر بن مساعد الوذيناني الأستاذ مداوي عبد الله عسيري، ومشرف الوردية الثالثة الأستاذ فايز عبدالرحمن الحارثي، الأستاذ محمد عبدالرحمن الزهراني، الأستاذ سالم عبدالرحمن الجابري، الأستاذ حبيب عواض الحارثي.
الأستاذ براء عادل أحمد بارودي، الأستاذ هاني السهلي، الأستاذ مازن الطويرقي، الأستاذ محمد محمود فلاتة، الأستاذ خلف نجر العتيبي، الأستاذ عبدالحفيظ بن بريك الثبيتي.
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