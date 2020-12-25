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رياضة

الزمالك يحاول إقناع مصطفى محمد بالاستمرار.. وجلسة أخيرة مع عبدالحليم علي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:23 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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عبدالله هشام
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن محاولات قوية لإقناع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم للاستمرار في الدوري المصري وتأجيل حلم الاحتراف . 

وأضاف المصدر أن عبدالحليم علي مدير الكرة بالنادي سيجري جلسة عاجلة مع مصطفي محمد لمحاولة استمراره مع الفريق الأول الفترة المقبلة .

وفي نفس السياق، أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏مصطفي محمد مصمم على الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الأولمبياد حتى وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف ,,. 

وأبدى مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن الزمالك وحدد وجهته القادمة وهي الاحتراف خارج مصر، مؤكدًا أنه يرغب في السير على خطى محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليري الحالي. 

وبالفعل تلقى الأناكوندا عروضا عديدة من الدوري الفرنسي، وكان يفاضل بينها وقت تواجد المستشار مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك، وكان قد أبلغه من قبل بالموافقه على رحيله قبل حل مجلسه.

اشتعلت الأزمة في الوقت الحالي بعد تلقي مصطفى محمد عرض رسمي من نادي نانيت الفرنسي لضمه في الميركاتو القادم، ولكن لجنة الكرة في الزمالك كان لها رأس آخر أزعج اللاعب، بسبب اتجاهه الذي يرغب من خلاله تمثيل اسم مصر عالميًا مثل محمد صلاح كما ذكر المشرف العام على الكرة في حديثه عن مصطفى.
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