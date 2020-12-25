الشناوي ينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب عربي 2020

تواجد الثنائي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020.





ووضعت قناة " سي إن إن" في نسختها العربية، استفتاء عرضته على الجمهور العربي، لإختيار أفضل لاعب عربي للعام 2020.





وتواجد ضمن لائحة المرشحين لنيل هذه الجائزة إلى جانب الثنائي المصري صلاح والشناوي، المغربي رزاق حمدلله، مهاجم النصر السعودي، وسالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي.





وقدم صلاح والشناوي عامًا إستثنائيًا للغاية، حيث نجح الملك المصري رفقة ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ 30 عامًا.





كما حقق الشناوي مع القلعة الحمراء ثلاثية تاريخية في 2020 تضمنت التتويج بالدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا، وأخرها كأس مصر.