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توك شو

غدا.. حلقة استثنائية لبرنامج ابن مصر حول جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لتكريم المتفوقين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:58 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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قسم التوك شو
يقدم الإعلامي مصطفى المنشاوي حلقة استثنائية وخاصة من حلقات "برنامج ابن مصر"، الذى يذاع على فضائية المحور، عن جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها الثالثة، لتكريم المتفوقين في البحث العلمي، وجيل الرواد.

وعقد البرنامج لقاءات خاصة جدًا مع عدد من الشخصيات وعلى رأسهم الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمفكر الاقتصادي الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 اكتوبر ، ورئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبدالهادي القصبي.

يُذاع الجزء الأول من البرنامج يوم السبت في تمام العاشرة مساء علي شاشة المحور، ويعاد الأحد في تمام العاشرة صباحًا.
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