ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات خلية داعش في الكويت

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:28 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
 
لا تزال "خلية احداث داعش" التي تم القبض عليها بالكويت تسيطر علي الصحافة الكويتية حيث رصدت صحيفة القبس الكويتية كافة تفاصيل تجنيد عناصر الخلية

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن نص التحقيقات ان أول هدفٍ طالبَ التنظيمُ الأحداثَ بمهاجمته كان ديوانية مخصصة لطائفة البهرة، تعد معبدًا لهم، في منطقة العارضية بمحافظة الفروانية، بواسطة الأسلحة النارية، التي ضُبطت بحوزة الأحداث المتهمين، وعددها 3 من طراز كلاشنيكوف.


وكشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسي في القضية  والذي يعد  أول من تواصل معه لتجنيده،  يبلغ من العمر 16 عامًا، وهو ابن نائب سابق نجح في انتخابات مجلس الأمة عام 1999، مشيرة إلى أن القوات الأمنية داهمت منزل أسرته في منطقة الفحيحيل، وألقت القبض عليه وعلى أبيه.

وفيما يتعلق ب المضبوطات التي عثرت عليها قوات الأمن في منزل المتهم، أفادت الحقيقات بأنها شملت سلاحين ناريين، وجهازَي (لاب توب)، وأعلام للتنظيم الإرهابي.

 و لم يكن والد المتهم الرئيسي  على علم بتواصل نجله الحدث مع أعضاء التنظيم، ولكن تم إحالة النائب السابق إلى جهة الاختصاص، حيث تم تم اخلاء سبيله بعد 4 أيام من احتجازه.

والمحت التحقيقات ان وسائل التواصل كانت أداة التواصل بين أعضاء الخلية لتنسيق خطوات الهجمات، اعترف أحد الأحداث الذي يبلغ (16 عامًا)، والذي يقطن في منطقة الفردوس، بأنه تواصل مع أعضاء التنظيم عن طريق صديقه، ابن النائب السابق، مردفًا أنه أقنعه بالتواصل معهم عن طريق برامج في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن طريق التجنيد لعناصر الخلية فقد أوضحت التحقيقات 
 ان أعضاء التنظيم الإرهابي تمكنوا من الوصول إلى الأحداث المتهمين، وتجنيدهم والتغرير بهم عن طريق الألعاب الإلكترونية.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطار المحاكمات.. 6 سنوات سجنًا لـ مستريح ديرب نجم.. الحبس 3 أشهر لـ سارق "جوز البط" في دمنهور

تفاصيل خطيرة.. داعش تتواصل مع الكويت عبر لعبة إلكترونية وأمن الدولة يجهض المخطط

يقودها نجل عضو مجلس أمة سابق.. تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع خلية داعش بالكويت

ترشيحاتنا

تعافي 207 حالات.. الصحة السعودية تعلن أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة.. تفاصيل

التعليم: توقف الدراسة قرار سيادي لم يصدر حتى الآن.. والعام الدراسي سيستمر حتى لو المدارس مغلقة

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها

أسطورة ليفربول يكشف سر انقلاب محمد صلاح

الشرطة الأمريكية تكشف معلومات جديدة عن انفجار ناشفيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية سطو تفسد فرحة طفلة مصابة بمرض مزمن بـ الكريسماس.. تفاصيل

أغربها تآكل مينا الأسنان.. تناول اليوسفي في هذه الحالات مضر للصحة

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس