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لجنة الفيروسات تكشف أهمية لبن "السرسوب" لمواجهة كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:02 م
لبن السرسوب
لبن السرسوب
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أهمية لبن السرسوب في مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "اللاكتوفيرين وهو لبن السرسوب له أهمية كبيرة فى مقاومة الفيروس، وهو متوافر فى صورة بودرة للوقاية من فيروس كورونا".

وأوضح خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي": "دواء السيولة غير ضروري في جميع حالات كورونا"، لافتا إلي أن 20% من مرضى كورونا لا يصابون بارتفاع درجات الحرارة.

وأردف أن بروتوكول علاج كورونا يختلف من شخص إلى آخر، مؤكدًا أن البعض لا يحتاج إلى أدوية سيولة أو كورتيزون.
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