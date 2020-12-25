عريف بالصاعقة: الانضمام إلى القوات المسلحة في شمال سيناء كان حلما

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، حلقة اليوم لاستضافة ضابط بقوات الصاعقة المصرية للحديث معهم عن طبيعة عملهم وتفاصيل حياتهم.





ومن جانبه قال العريف محمد صبري علي بقوات الصاعقة، إنه لا يوجد أي فرق بين صف الضباط والضباط بالقوات المسلحة في العمليات الإرهابية، إذ أن الضابط يكون القائد، أما الصف فهو الذي يساعده على تنفيذ المهام على أكمل وجه، وفي حال استشهاد الضابط فإن صف الضابط يستكمل الطريق مكانه، والأهم هو النجاح والروح المعنوية العالية والاحترافية في أداء المهمة.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي: "أبلغ من العمر 21 سنة، وانضممت إلى القوات المسلحة وكنت على يقين تام بأنني سأجد نفسي فيها، وكنت دائمًا ما أتمنى أن أرتدي أفرول الصاعقة مثل ضباطها وصف ضباطها".





وعن الانضمام إلي شمال سيناء، أكد العريف: "أنه كان دوما يحلم بالانضمام إلى القوات المسلحة في شمال سيناء وهناك تلاحم ومزيج خاص بين مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط، والعمليات التي نقوم بها هناك تتم بروح أكبر من أن نتكلم عنها، فكلنا نتعاون مع بعض، وكلنا نحرص على حماية بعضنا البعض، ويحرص القائد على حماية كل أفراد مجموعته، والأهم هو نجاح المهمة لكي نطهر الأرض من العناصر الإرهابية منعدمة الفكر.