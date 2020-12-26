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أخبار العالم

تطبيق إلكتروني لحماية النساء من التحرش في فلسطين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
فلسطين تحارب ظاهرة
فلسطين تحارب ظاهرة التحرش بتطبيق إلكتروني
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محمود نوفل
دشنت مؤسسة (سوا) المعنية بتقديم الدعم والمناصرة لقضايا المرأة بفلسطين ، تطبيقا الكترونيا يستهدف  توفير المساعدة والدعم للنساء اللواتي يتعرضن للتحرش أو الاعتداء سواء اللفظي او الجسدي في الأماكن العامة ومكان العمل.

ويستطيع الحائزين علي التطبيق الاستمتاع بخدمات مجانية  هي الأولى من نوعها على مستوى الأراضي الفلسطينية، و فقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

ويقدم التطبيق آلية للاتصال المباشر من قبل المعنفات أو اللواتي يتعرضن للتحرش وتحديد الخارطة للأماكن العامة التي يقع فيها الفعل مثل المتنزهات أو الأسواق والطرقات حيث بمجرد الضغط على زر واحد يمكن تحديد الموقع على خارطة يوفرها التطبيق وتحديد المكان الذي وقعت فيه الحالة ما يسهل على النساء معرفة الأماكن أو الطرقات التي يكون فيها تحرش وكذلك توفير معلومات للجهات الأمنية بتحديد الأماكن التي يقع فيها التحرش..

كما  يوفر  التطبيق خاصية من خلالها يمكن للنساء تحديد جلسة مع طبيب خاص عن بُعد والحصول على استشارة طبية بشكل مجاني بحيث يتم التواصل صوت وصورة ما بين المريض والطبيب وتضمن أيضا جلسة مراجعة.

ويشمل التطبيق جميع الأراضي الفلسطينية بحيث تستطيع النساء اللواتي يتعرض للتحرش أو اعتداء الاتصال إما بالمراكز الحقوقية للحصول على الدعم والمساعدة أو على الشرطة والاسعاف إذا ما استدعت الحاجة من خلال آلية يوفرها التطبيق.
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