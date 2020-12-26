معارض بجوبا وكيجالي.. التصديري للصناعات الكيماوية يخطط لاختراق السوق الإفريقي خلال 2021

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نشاط مكثف للمجلس خلال الفترة القادمة لزيادة صادرات القطاع من خلال التركيز علي عمليات التسويق الالكتروني وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها بالخارج.





وأكد أبو المكارم أن السوق الإفريقي يأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية مشيرا إلي عدد من الفعاليات والأحداث التجارية التي يستهدفها المجلس خلال الفترة القادمة حيث يبحث امكانيه المشاركة في معرض للمنتجات المصريه مقرر إقامته بمدينه جوبا/ جنوب السودان.

وأوضح أن مقترحا تلقته الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من السفارة المصريه بمدينه جوبا لتنظيم معرض للمنتجات المصرية خلال الفترة القادمة علي أن يصاحبه تنفيذ عدة فعاليات ترويجية للمنتج المصرى تضم العديد من الجهات المعنية بالسوق الإفريقي في إطار توجه الدوله لخلق فرص تصديريه للمنتجات المصريه بالأسواق الخارجيه بصفه عامه والأسواق الأفريقية علي وجه الخصوص وتنشيط ودعم التجارة البينية مع تلك الأسواق الواعدة وذلك من خلال توفير منصة تجارية لعرض السلع المصريه من جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.





أوضح أن الهيئة تقوم حاليا بالإعداد والتنسيق مع العديد من الجهات للبدء في الإجراءات التنفيذية لإقامة المعرض ومضمونه من الهيكل السلعي للمعروضات؛ لافتا أنه من المقرر أن يشارك من القطاعات الصناعية التابعة للمجلس منتجات البلاستيك والمطاط والمنتجات الورقية والكرتون ومنتجات الأسمدة والمبيدات والمنظفات والمنتجات الزجاجية والاحبار والدهانات والمواد اللاصقة والغراء.





في ذات السياق قال إن المجلس تلقي خطابا يفيد برغبة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في الترويج لفعاليات الدورة ٣٧ لمعرض الخرطوم الدولي المقرر عقده خلال الفترة من ٢٠-٢٧ يناير ٢٠٢١ ورغبتها في مشاركة الشركات المصرية.

وقال أبو المكارم انه من المقرر أن تعقد الدورة الثانية من المعرض التجارى الإفريقي ٢٠٢١في الفترة من ٦_١٢ سبتمبر بمدينه كيجالي/ روندا تحت رعايه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وحكومه جمهورية رواندا.





وأكد علي اهتمام المجلس بالمشاركة في هذا المعرض الذي يمثل منصة فريدة للتجارة والاستثمار وتبادل المعلومات وفرصة عظيمه لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الإفريقية حيث ان المشاركة في هذة المنصة تتيح للشركات الوصول الي سوق افريقي متكامل يضم أكثر من ١.٢ مليار نسمة حيث يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي نحو ٢.٥ تريليون دولار تحت مظلة منطقه التجارة الحرة القارية الأفريقية

وكانت مصر قد قامت بتنظيم الدورة الاولي للمعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر ٢٠١٨ وقد شهد المعرض حضور عددا من روءساء الدول والحكومات الأفريقية ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية اضافة إلي مشاركة أكثر من ١٠٠٠شركة افريقية منها٣٠٠شركة مصرية

كشف أبو المكارم عن اجتماع تنسيقي يعقد خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف علي التطورات الأخيرة لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيث من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي في مطلع ٢٠٢١



