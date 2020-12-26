وزير التعليم العالي يفتتح وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي والقياسات الفسيولوجية (الجيم) بجامعة الفيوم، وذلك اليوم، السبت الموافق 2020/12/26.









وقال الدكتور أحمد جابر شديد إن وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي والقياسات الفسيولوجية تم إنشاؤها على مساحة ٥٢٠ مترا مربعا تقريبا، بتكلفة تجاوزت الخمسة ملايين جنيه، وتشمل قسما للتأهيل الحركي والاستشفاء مزود بأحدث أجهزة وأدوات التدليك والتمرينات العلاجية والساونا والجاكوزي وحمام البخار، بالإضافة إلى حوضين للعلاج المائي.









وأضاف شديد أن صالة "جيم" تضم أحدث الأجهزة الخاصة بالتقويات والكارديو وكل ما يخص تنمية اللياقة البدنية وقسم مجهز لتدريبات cross fit، بالإضافة إلى صالة متكاملة لتدريبات الأيروبيكس والزومبا بخلاف قسم القياسات الفسيولوجية الذي سيقدم خدمة المجالات البحثية العلمية الرياضية.















