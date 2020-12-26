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حوادث

بزعم توظيفها.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وضبط مرتكبيها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الشرقية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها وإستثمارها له بالمخالفة للقانون.

 أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ ، وقيام (مالك ومدير إحدى الشركات – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال عمل الشركة مقابل أرباح مجزية ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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