محافظ الغربية يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة ال٢٥ ٪ رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.









وأوضح المحافظ أنه يتم استلام الطلبات داخل المراكز التكنولوجية بالإضافة إلى فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح وتخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي ٢٤ مدرسة، وذلك للحد من التجمعات.





وجاء ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



