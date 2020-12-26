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محافظات

محافظ الغربية يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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احمد علي
ناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة ال٢٥ ٪ رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.


وأوضح المحافظ أنه يتم استلام الطلبات داخل المراكز التكنولوجية بالإضافة إلى فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح وتخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي ٢٤ مدرسة، وذلك للحد من التجمعات.

وجاء ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور ر طارق رحمي أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥ %، وثلاث مرات في المستوى الرابع، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠م .
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