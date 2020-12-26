برلماني: وزيرة الهجرة تستحق إشادة المصريين بالخارج بأدائها الناجح

أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب "مستقبل وطن" بالعاصمة، اتفاقه التام مع إشادة رموز المشتغلين بالعمل العام المصرى بالخارج، بجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال العام 2020 وأنها تقوم بجهد فى كافة المجالات وتدير جيدا لكل الملفات والتى كان أبرزها ملف العالقين.





وأضاف أن العام 2020 شهد أسوأ كارثة مرت بالعالم فى القرن الأخير وهى كارثة انتشار فيروس كورونا والتى بسببها أغلقت الدول حدودها ما جعل السبل تتقطع بعشرات الآلاف من المصريين بالخارج، فقامت "مكرم" بعمل غرف عمليات متعددة تستطيع التعامل مع مشكلة العالقين فى كل دول العالم وهو ما كان له أكبر الأثر فى حل هذه المشكلة التى لم تقدر دول كبرى على حلها، مؤكدا أن مكرم بذلت جهدا كبيرا فى الملفات المختلفة.





وقال "مسعود" فى بيان أصدره اليوم، إن السفيرة نبيلة مكرم تستحق إشادة المصريين بالخارج بأدائها ونجاحها الكبير والمتواصل فى انجاز جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن جميع القضايا والملفات الخاصة بقضيتى الهجرة والمصريين بالخارج.





وأكد أن السفيرة نبيلة مكرم أكدت للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كسب الرهان فى منحه الثقة الكاملة للمرأة المصرية فى تولى المواقع القيادية بجميع المؤسسات بالدولة.



