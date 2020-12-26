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ديني

هل ختم الصلاة يكون بعدها مباشرة أم بعد ركعتي السنة؟.. الأزهر يجيب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:57 م
هل ختم الصلاة يكون
هل ختم الصلاة يكون بعد الصلاة مباشرة أم بعد ركعتي السنة
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محمد شحتة
تلقى الأزهر الشريف، سؤالا عبر البث المباشر، يقول صاحبه "هل ختم الصلاة يكون بعد الصلاة مباشرة أم بعد أداء ركعتي السنة؟".

وأجاب الشيخ سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، قائلا: "إن ختم الصلاة سنة وليس فيه إلزام سواء بعد الفرض أو السنة، فهو كله سنة، منوها إلى أن الأفضل في ختام الصلاة أن يكون عقب صلاة الفريضة حتى يفصل بين الفريضة والنفل، إن كان هناك وقت لذلك، فإن لم يجد وقت فيصلي السنة ويختم الصلاة حتى وهو خارج المسجد.

وأشار إلى أن الإنسان حينما يقرأ آية الكرسي ويختم الصلاة، يغفر الله ولن يحول بينه وبين الجنة إلا ملك الموت.

فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الكرسي من سورة البقرة: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم قد صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنها أفضل آية في كتاب الله .. عن أُبي هو ابن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال: الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي».

ودلت السنة النبوية على فضل قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، فروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: عن رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ».أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وابن السني.

وضح الحديث أن المداومة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة ويستمر على قراءتها يستحق الجنة والفاصل بينه وبينها هو الموت لأنه بالموت قد انقطع العمل واستحق الجزاء -الجنة-.

وآية الكرسي هي قوله تعالى: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» سورة البقرة الآية 255، وسميت بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها.
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