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مرأة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الرمان.

فوائد الرمان للجسم...

 1 - تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان يوميا لمدة 15 يوم تزيد من نسبة هرمون التستوستيرون في اللعاب وهذا الهرمون يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء.

 2 - يعتبر الرمان علاجا لرائحة الفم الكريهة، خاصة عند تناوله قبل النوم

 3 - يخفض نسبة السكر في الدم

 4 - علاج فعال لتقرحات الجهاز المعوي

 5 - يعمل الرمان كعنصر فعال لتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء

 6 - يعمل كفاتح للشهية ويحسن من الهضم

 7 - يعتبر طاردا للديدان المعوية
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يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

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