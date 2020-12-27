يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

فوائد الرمان للجسم...





1 - تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان يوميا لمدة 15 يوم تزيد من نسبة هرمون التستوستيرون في اللعاب وهذا الهرمون يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء.





2 - يعتبر الرمان علاجا لرائحة الفم الكريهة، خاصة عند تناوله قبل النوم





3 - يخفض نسبة السكر في الدم





4 - علاج فعال لتقرحات الجهاز المعوي





5 - يعمل الرمان كعنصر فعال لتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء





6 - يعمل كفاتح للشهية ويحسن من الهضم



