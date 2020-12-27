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تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بالحكومة لبدء مشروع تطوير 1000 قرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي
ألقت الإعلامية لميس سلامة، الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، مع الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المخطط التنفيذي لمشروع تطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، والاطلاع على قائمة المراكز والمدن المقترحة التي سيتم العمل عليها.


وقالت لميس سلامة، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن خطة العمل ستتم على 50 مركزا موزعة على مختلف المحافظات، كما وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع خلال يناير 2021 وباشتراك الجهات التنفيذية المعنية.


جدير بالذكر أن الرئيس وجه ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كل الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل جميع القطاعات بالدولة.  


وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
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