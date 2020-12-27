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أخبار البلد

لدفع العلاقات والتعاون المشترك لآفاق أرحب.. شكري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الباكستاني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
الوزير سامح شكري
الوزير سامح شكري
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محمد وديع
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية باكستان "مخدوم شاه محمود قريشي"، نهاية الأسبوع الماضي حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين في مجمل المجالات وعلى كل الأصعدة المختلفة والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب، كما تم التطرق أيضًا إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.

وقال بيان لوزارة الخارجية تلقي موقع "صدى البلد" نسخة منه إن دعم العلاقات، سيحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كل المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية، كما تم تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف حافظ أن الوزيرين أكدا على الحرص والإرادة للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أطلع وزير الخارجية الباكستاني، نظيره المصري سامح شكري على التطورات في جامو وكشمير، وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات لمعالجة الوضع الخطير هناك. وفي هذا الصدد ، شكر الوزير الباكستانى مصر على تعاونها خلال الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في في نوفمبر 2020. واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة الانخراط في القضايا الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية.
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