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أخبار البلد

وقعتها أكبر 7 مؤسسات في الصين.. الحزمة الثالثة من تمويل إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
جانب من مراسم التوقيع
جانب من مراسم التوقيع
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محمد وديع
استضاف السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في الصين، مراسم التوقيع على اتفاق الحزمة الثالثة لتمويل مشروع إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت سبعة من أكبر البنوك ومؤسسات التمويل الصينية على العقود التمويلية الخاصة بالمشروع، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث ألقى كلمة أشاد فيها بحجم الإنجاز في الإنشاءات في حي المال والأعمال بالعاصمة، معربا عن سعادته بتغلب الجانبين المصري والصيني على التحدي الوبائي، وإصرارهما على إتمام عملية التوقيع عبر التقنيات الافتراضية.

وأكد السفير د. محمد البدري، في كلمته خلال مراسم التوقيع، على الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا تقتصر على كونها عاصمة أو مدينة فقط، وإنما تمثل فكرًا جديدًا لإدارة الدولة المصرية بشكل عصري ورقمي، بما يتناسب مع رؤية الرئيس السيسي لمستقبل مصر، مشددا على أهمية العلاقات المصرية الصينية المتنامية، والتي تمثل "مؤسسة الدولة الصينية للإنشاءات والهندسة" CSCEC، الشركة المنفذة لحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، نموذجا هاما للتعاون في إطارها، مؤكدا على أن هذا الحدث يمثل تجسيدا لرؤية القيادة السياسية في البلدين.

ومن الجانب الصيني، أشارت نائب رئيس مجلس إدارة بنك الصين للصناعة والتجارة، أكبر البنوك الصينية، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن البنوك السبع المشاركة في تمويل المشروع، إلى سعادة الجانب الصيني بالمشاركة في هذا المشروع الوطني المصري الذي يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مصر وتحديث بنيتها الأساسية، معربة عن اعتزازها الشديد بالجهود المشتركة لمصر والصين في هذا المشروع العملاق، ونجاحهما معا في تحقيق تقدم كبير على مستوى حجم الإنجاز رغم التحدي الذي تفرضه ظروف جائحة كورونا.
وقعتها أكبر 7 مؤسسات في الصين.. الحزمة الثالثة من تمويل إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
وقعتها أكبر 7 مؤسسات في الصين.. الحزمة الثالثة من تمويل إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
وقعتها أكبر 7 مؤسسات في الصين.. الحزمة الثالثة من تمويل إنشاء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
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