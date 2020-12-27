ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تاريخ وعراقة الدبلوماسية المصرية في محاضرة لــ سفيرنا بــ هولندا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
السفير حاتم عبد القادر
السفير حاتم عبد القادر خلال الندوة
Advertisements
محمد وديع
ألقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي بهولندا، تلبية للدعوة الموجهة له، محاضرة افتراضية للطلاب الدارسين بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه "جمعية هولندا المتحدة" بالاشتراك مع جامعة "رادبود"، والتي تتولى تدريب الطلاب للمشاركة في نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة "هارفارد" الأمريكية، والمقرر عقده في فبراير ٢٠٢١ وسيُمثل فيه الطلاب الدارسون الدولة المصرية.


وفي كلمته أمام الطلاب من الجنسيات المختلفة، استعرض السفير عبد القادر تاريخ وعراقة الدبلوماسية المصرية، وشروط الالتحاق بالعمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وتناول أهم محاور السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المعاصرة والقضايا الإقليمية، كما تحدث عن دور الدبلوماسية لخدمة أهداف الدولة المصرية ارتباطًا بتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.


وتضع الدبلوماسية المصرية على رأس أولوياتها ملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ريادة هذا الملف على المستوى القاري في أفريقيا.


وكان عام 2020 عاما حافلا وحاسما فى ذات الوقت، وشهد الكثير من النجاحات التى حققتها الدبلوماسية المصرية عبر التعاون مع الأمم المتحدة فى مختلف المجالات، شملت مناقشة القضايا السياسية وأبرز التحديات بمنطقة الشرق الأوسط، والمشاركة المجتمعية فى معالجة الأزمات المستجدة الناجمة عن مشكلات طرأت على المجتمع الدولى بأسره خلال عام 2020


ونجحت الدبلوماسية المصرية في معالجة الكثير من المشكلات وكللت هذا النجاح باستصدار موافقة على مشروعات بعينها لعل أبرزها يخص: إنهاء الإحتلال الاسرائيلي فى الجولان، ومكافحة الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية في أفريقيا، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة تداعيات فيروس "كوفيد 19".
تاريخ وعراقة الدبلوماسية المصرية في محاضرة لــ سفيرنا بــ هولندا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معهد الدراسات الدبلوماسية بالقاهرة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمم المتحدة للسلام

متحدثا عن تجربة مصر.. سفيرنا في أكرا يشارك في إحياء اليوم العالمي للإيدز

بفقرات غنائية واستعراضية .. شاهد الشباب الأفارقة يحتفلون بتخرجهم.. صور

بحثا أوجه دعم مصر لتطوير قطاع الكهرباء.. سفيرنا يلتقي وزير الطاقة اليمني

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات عرضت هنا شيحة للانتقاد

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

بـ 3 حيل سريعة.. تخلصي من كابوس الكرش للأبد

أفضل السيارات السيدان في مصر لعام 2020.. صور

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

من بينها الوقاية من السرطان .. فوائد صحية مذهلة لتناول القلقاس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان