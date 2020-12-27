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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. 19 فرصة استثمارية جديدة في نجران

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
طرحت أمانة منطقة نجران، 19 فرصة استثمارية جديدة خلال الربع الرابع من عام 2020م، تضمنت العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.


وأوضح أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الفرص الاستثمارية شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة كالترفيه والمجمعات والأسواق والمحلات التجارية والإعلانات والخدمات المساندة، مُشيرًا أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية ودعم حركة النهضة ورواد الأعمال والمستثمرين بإيجاد فرص استثمارية جاذبة بالمنطقة.

وأكد العتيبي أن الأمانة تسعى لتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار منطقة نجران.

ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، من خلال بوابة الاستثمار "فرص" ومشاهدة تفاصيلها وموقعها على خرائط "جوجل ماب" وعلى مسودة كراسات الشروط والمواصفات التي يمكن شراؤها إلكترونيا.
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