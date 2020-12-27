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برلمان

خلال استلامهم كارنيهات العضوية.. نواب أوسيم والوراق: التعليم والصحة على رأس أولوياتنا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب، عن دائرة أوسيم والوراق، إنه سينضم للجنة التعليم حيث أنه مجال تخصصه، وسيكون لديه ملفات عديدة للمناقشة تحت قبة البرلمان وداخل لجنة التعليم والبحث العلمي، وعلى رأسها مصروفات المدارس الخاصة.

من جانبه، قال النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب، عن نفس الدائرة أوسيم والوراق خلال استلامه كارنيه عضوية برلمان 2021 أنه سينضم للجنة حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه لديه العديد من الملفات الهامة التى يريد مناقشتها داخل البرلمان خاصة بالصحة والتعليم.

وتستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار محمود فوزي، نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب، ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناء )  باجمالي عدد 86 نائبا.

يذكر أن  230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلا عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.
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