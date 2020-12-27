لدعم التدريب المهني بغيط العنب.. توقيع بروتوكول بين رجال أعمال الإسكندرية وإكسون موبيل

وقعت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية و"إكسون موبيل"، برتوكول تعاون مشتركا لدعم التدريب المهني بغيط العنب، حيث يأتي البروتوكول في إطار أنشطة التنمية المستدامة للجمعية وأهدافها للريادة بالعمل المجتمعي بالإسكندرية.











وكشف أدهم قريطم، المدير التنفيذي للجمعية، أن "إكسون موبيل مصر" تقدم منحة جديدة للجمعية في مجال التدريب المهني، وذلك من خلال مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، فيما يعد البروتوكول الثالث بين الجمعية وإكسون موبيل بمجال التدريب والتشغيل المهني، حيث بدأت الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية وشركة إكسون موبيل مصر منذ عام 2017.









وقال قريطم، في بيان اليوم، الأحد، أن التعاون يهدف لدعم إكسون موبيل مصر "لبرنامج التدريب من أجل العمل"، والذي يعمل على رفع كفاءة الباحث عن العمل في مجال ميكانيكا السيارات وتطوير مهاراته لتناسب المهارات الفعلية المطلوبة من صاحب العمل عن طريق تدريبه على الأساسيات لبدء العمل ثم تأهيله لمدة 3 -6 أشهر وتوظيفه بعد ذلك.











ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الجمعية من خلال قسم المسئولية المجتمعية للشركات بهدف تنمية الموارد مع الجهات المهتمة بالاستدامة والمسئولية المجتمعية لدعم مركز التدريب والتشغيل المهني VTEC وإمداده بالموارد المطلوبة لضمان التدريب الفعال.











وشدد قريطم على أن التنمية المستدامة تأتي على جدول أولويات مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس محمد صبري، رئيس مجلس الإدارة، والذى يدعم الجهاز التنفيذي بكل السبل في مجال المسئولية المجتمعية والذى يدل على وعى مجلس الإدارة، ورجال أعمال إسكندرية بأهمية دور منظمات العمل المدني في التنمية المستدامة.







