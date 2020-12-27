إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن قانون الإيجار القديم، علي رأس أجندته التشريعية، خلال الفصل التشريعي الجديد، لبرلمان 2021.





وأكد لاشين ، في تصريحات صحفية ، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن القانون الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره ب5 جنيهات، وهو الأمر الذي يشكل ظلما كبيرا لأصحاب المحال.





وأشار لاشين، إلى أن البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب آخر، في تلك الإشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعي البرلمان لإنجازها في أسرع وقت.





ووجه لاشين، الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات، التي نجح النائب في تنفيذها في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لإنشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعي فضلا عن إحلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة.





وتابع: لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول علي تلك الخدمات.





وكشف لاشين عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ماتم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري.





ووجه لاشين الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة الاستقبال، لافتا إلى أن الأمانة العامة لعبت دورا مهما في تيسير إجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة.