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رياضة

في اتصال هاتفي.. محمد أبو العينين يؤازر سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:42 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا
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عبدالله هشام
أجرى النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، اتصالا هاتفيا بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، للاطمئنان على آخر الاستعدادات لخوض مباراة بيراميدز مساء اليوم، الأحد.


ويلتقي سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


وطلب النائب محمد أبو العينين، في اتصاله الهاتفي مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، ضرورة استمرار العروض القوية والتمسك بالروح القتالية وطموح الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية، في مسابقة الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز خلال أول جولتين، أمام الإنتاج الحربي، والبنك الأهلي.


وحصد فريق سيراميكا كليوباترا، العلامة الكاملة في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الأولى، بهدفين دون رد، وكرر انتصاره في الجولة الثانية أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يحتل بيراميدز المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة واحدة.
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