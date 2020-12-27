إبراهيم السخاوي يفوز بجائزة الصحافة المصرية في السبق الصحفي

حصل الزميل إبراهيم السخاوي، مساعد رئيس تحرير الأهرام ونائب رئيس القسم الدبلوماسي، ومندوب الاهرام بوزارة الخارجية، على جائزة الصحافة المصرية" جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي، حيث انفرد بحوار مع الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا.. تحت عنوان "الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا في أول حوار لصحيفة عربية بعد خروجه من السجن".





وأعرب السخاوي عن سعادته الغامرة بحصوله على الجائزة حيث انها تحمل اسم الصحافة المصرية واسم نقابة الصحفيين واسم الكاتب العظيم إحسان عبد القدوس وأيضًا وبشكل خاص السبق الصحفي الذى يعد اهم فروع العمل الصحفي واصعبها.





وعمل السخاوى عدة سنوات مراسلا لجريدة الأهرام فى البرازيل كأول مراسل صحفي بأمريكا اللاتينية في تاريخ الصحافة المصرية.





كما له نشاط بارز في المجال البحثي وتنوعت كتبه بين السياسه والاقتصاد والثقافة منها "محنة الإسلام السياسي، الايدلوجيا المارقة، وكتاب نحن والعالم، حوارات حول المستقبل تقديم الكاتب الكبير جهاد الخازن، وله أيضا كتاب - لولا دا سيلفا، حلم البرازيل، ودروس في العدالة والتنمية وبناء الدولة، كتب مقدمته وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق سيلسو اموريم.





وكتب كلمة الغلاف الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا. وهو أول كتاب باللغة العربية عن تجربة البرازيل لكاتب عاش هناك، وكان آخر كتبه البريكس، نحو نظام عالمي بديل، كتب مقدمته المؤرخ والمفكر الأمريكي الكبير بيتر جران، ويعد اول كتاب باللغة العربية عن مجموعه دول البريكس.





حصل إبراهيم السخاوى على العديد من الجوائز منها جائزة مصطفى وعلى امين كأفضل حوار صحفي و٣ جوائز تفوق من الأهرام، وجائزة نقابة الصحفيين، كما كرمته رئيسة البرازيل وجامعات ريو دي جانيرو وساوباولو وبرازيليا ومعهد لولا دا سيلفا.





كما حصل على العديد من الدورات الصحفية والإعلامية.. أهمها من مؤسسة هيكل واذاعة BBC..وقام بتغطية العديد من الأحداث المهمّة والمؤتمرات والقمم الرئاسية داخل مصر وخارجها، وتنوعت حواراته مع رؤساء الدول ووزراء الخارجية وكبار السياسيين والمثقفين والفنانيين.