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أخبار العالم

البحرين تفتح النار على قناة الجزيرة القطرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:44 م
البحرين تفتح النار
البحرين تفتح النار على قناة الجزيرة القطرية
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شيماء مصطفى
كشفت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، الأحد، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية بشأن الزيارة الأخيرة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل إلى المملكة.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت وزارة الداخلية إن زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، والوفد المرافق لها إلى مديرية شرطة المحرق بتاريخ 6 ديسمبر 2020 جاءت على هامش زيارتها لمملكة البحرين في تلك الفترة، للمشاركة في "حوار المنامة".

وأضافت الوزارة أنها حرصت على إطلاع وزيرة الداخلية البريطانية على أنجح المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية المتميزة في مجال العمل الشرطي، ومنها تلك التي تؤديها مديرية شرطة المحرق، من خلال مكتب حماية الأسرة والمواصفات التي يتمتع بها والحالات التي يتم التعامل معها، في إطار الحرص على تأمين سلامة المرأة والطفل.

كما أطلعتها على تجربة المديرية في البرامج والممارسات الجيدة التي تقدمها شرطة خدمة المجتمع، مع الإشارة إلى أن هذه التجارب، جار تعميمها على بقية المديريات الأمنية في المحافظات.

ونوهت إلى أن العلاقات الثنائية التي تجمع البحرين والمملكة المتحدة، علاقات تاريخية تمتد لما يزيد عن 200 عام وقائمة على الوضوح والشفافية، مشيرة إلى أن الاستقرار الإقليمي يتطلب مواصلة التعاون في الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب والعمل بشكل وثيق مع هيئة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة في السعي المشترك لتحقيق أمن وسلامة وازدهار الشعبين.

وأكدت الوزارة، أن ما نشرته قناة الجزيرة القطرية من ادعاءات حول هذه الزيارة، لا أساس لها من الصحة، معربة عن استغرابها من هذه الحملة الإعلامية المضللة، التي زادت حدة في الآونة الأخيرة، وتستهدف المساس بالسمعة الحقوقية للبحرين وإنجازاتها، والإساءة للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.

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